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هيئة الدواء تحذر من دواء كحة مغشوش بالأسواق.. وهذه طريقة اكتشافه

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هيئة الدواء تحذر من دواء كحة مغشوش بالأسواق.. وهذه طريقة اكتشافه هيئة الدواء تحذر من دواء كحة مغشوش بالأسواق.. وهذه طريقة اكتشافه

مصراوي Masrawy

11:29 ص السبت 27 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

طالبت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، من العبوات المغشوشة والمقلّدة من عقار "bronchicum s elixir"، للتشغيلة رقم AEG015.

وقالت الهيئة في منشور حمل رقم 9 لسنة 2021، وحصل عليه مصراوي، أن التشغيلة المغشوشة بتاريخ إنتاج 3 / 2020، وانتهاء صلاحية 2 / 2022، كما أن العبوات الأصلية من هذا العقار من إنتاج شركة سانوفي.

و"برونشيكوم إلكسير إس" هو شراب يستخدم في حالات السعال للبالغين والأطفال أكبر من 4 سنوات، كما يعالج أمراض الجهاز التنفسي والتهاب الجيوب الأنفية.

وبيّنت هيئة الدواء طرق التمييز بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة والمقلّدة من العقار، ومن بينها أن تركيز المادة الفعالة في العبوات الأصلية 2.5 جم، بينما في العبوات المغشوشة 3.5 جم.

كما أن المحلول من الداخل لزج ذو لون بني مائل إلى اللون الأحمر، بينما في العبوات المغشوشة محلول أصفر فاتح شفاف.

وطالبت الهيئة جميع المستشفيات العامة والخاصة وكافة المؤسسات الصيدلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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