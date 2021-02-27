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محافظ القاهرة: إنهاء تجميل المنطقة المحيطة بتمثال رمسيس "صور"

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محافظ القاهرة: إنهاء تجميل المنطقة المحيطة بتمثال رمسيس "صور" محافظ القاهرة: إنهاء تجميل المنطقة المحيطة بتمثال رمسيس "صور"

مصراوي Masrawy

11:29 ص السبت 27 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أنهت أعمال التطوير والتجميل بالمنطقة المحيطة بتمثال رمسيس ضمن أعمال التطوير الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم.

وتشمل الأعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والإنارة في المنطقة الممتدة من نزلة كوبري المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم وتكتسب أهمية كبيرة كونها أول ما يقابل السائح بعد خروجه من المطار.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، على أنه تم الانتهاء من أعمال الزراعة والإضاءة واللاند سكيب بالمنطقة المحيطة بالتمثال والاستعانة بمزروعات لديها مقاومة عالية للتأثر بعوادم السيارات، كما تم تصميم سجادة زخرفية من الحصى أسفل التمثال.

وأضاف رئيس هيئة النظافة أن المنطقة المحيطة بالتمثال تتوسط الأعمال الجارية بالجزيرة الوسطى بصلاح سالم وتم الانتهاء منها في البداية لوجود التمثال الأثري الذي يمثل نقطة جذب للمترددين على المكان مشيرًا إلى أنه تم تصميم الإضاءة بصورة آمنة لا تؤثر على حركة المرور ولا تشتت قائدي السيارات وتبرز الشكل الجمالي للتمثال الأثري.

وشدد رئيس هيئة النظافة، على استمرار العمل في باقي منطقة الجزيرة الوسطى من كوبري المطار حتى العباسية حيث شارفت أعمال الإضاءة في الكيلو الأول بعد نزلة كوبري المطار على الانتهاء وجاري العمل في باقي المسار.

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