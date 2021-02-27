مقتل 25 شخصا خلال عملية هروب من سجن في هاييتي

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مصراوي Masrawy

بورت اوبرنس- أ ش أ:

أعلنت السلطات في هاييتي مقتل 25 شخصا خلال عملية هروب من سجن "كروا دي بوكيه" بالقرب من العاصمة.

ووفق قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، فمن بين القتلى رئيس السجن أرنيل جوزيف، الذي يقال إنه رئيس إحدى الشبكات الإجرامية الرئيسية في هايتي واعتقل في عام 2019.

وتمكنت الشرطة من القبض على 69 نزيلًا هاربًا من السجن، وما زالت تبحث عن 200 لا يزالون طلقاء.

ومن جانبه ، أدان رئيس هاييتي جوفينيل مويز عملية الهروب من السجن، وطلب من المواطنين التزام الهدوء، مضيفا أن الشرطة الوطنية تلقت تعليمات باتخاذ جميع الإجراءات للسيطرة على الوضع.