تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع
-
الخميس 04 مارس 2021 06:40 صباحاً
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك
-
الخميس 04 مارس 2021 06:40 صباحاً
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص
-
الخميس 04 مارس 2021 06:23 صباحاً
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي
-
الخميس 04 مارس 2021 06:23 صباحاً
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل
-
الخميس 04 مارس 2021 05:39 صباحاً
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية
-
الخميس 04 مارس 2021 05:22 صباحاً
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية
-
الخميس 04 مارس 2021 05:22 صباحاً
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا
-
الخميس 04 مارس 2021 05:05 صباحاً
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة
-
الخميس 04 مارس 2021 05:05 صباحاً
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد
-
الخميس 04 مارس 2021 04:31 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
DMC
DMC
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 27/2/2021
DMC
DMC
السبت 27 فبراير 2021 11:47 صباحاً
82
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
dmc
مواضيع متعلقة
مساء dmc - بسبب مشكلة فقدان السمع.. الصحة العالمية تكشف عن "كارثة" تهدد البشر بحلول 2050
DMC
الخميس 04 مارس 2021 04:01 صباحاً
مساء dmc - "الصحة": التوزيع العادل للقاحات كورونا يوفر تريليونات للدول المتقدمة
DMC
الخميس 04 مارس 2021 04:01 صباحاً
مساء dmc - شروط وضوابط للحماية من أضرار وعيوب منتجات البوتاجاز وتوفير الأمان في المنازل
DMC
الخميس 04 مارس 2021 04:01 صباحاً
مساء dmc - وزير التعليم: إلغاء التشعيب في الثانوية العامة لا يزال قيد البحث
DMC
الخميس 04 مارس 2021 04:01 صباحاً
التالى
مساء dmc - محمود مملوك: الجمهور قادر على فرز الأخبار الصحيحة من المزيفة
Tweets by @3yonNews