الإمارات.. تعيين وزيرين جديدين في التشكيلة الحكومية

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نائب رئيس الدولة يتمنى لهما التوفيق في مهامهما

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، محمد بن راشد، اليوم السبت، تعيينات جديدة في الحكومة، شملت وزيرين.

وقال "بن راشد": بتوجيهات من رئيس الدولة، وبعد التشاور مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، تم اليوم تعيين حمد مبارك الشامسي؛ الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول، وزير دولة في حكومة دولة الإمارات.

وأضاف وفق وكالة الأنباء الإماراتية: تمّ تعيين خليفة سعيد سليمان؛ رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير.

وتمنى "ابن راشد" التوفيق للوزيرين الجديدين في مهامهما.