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الهند.. ديك يقتل صاحبه في "نزال موت" غير قانوني

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الشرطة تحتجز الديك ونصل معلق بساقه.. وتعتقل 15 رجلًا

الهند.. ديك يقتل صاحبه في

بعد أن كان يمنّي النفس بربح أموال طائلة من ذلك الطائر، لقي رجل هندي مصرعه بساق ديك أثناء مباراة غير قانونية في "نزال موت" لمصارعة الديوك.

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن الحادثة وقعت في إحدى قرى ولاية أندرا براديش في 23 فبراير الجاري خلال مصارعة غير قانونية للديكة في قرب أحد المعابد الهندوسية.

وأوضحت الصحيفة أن رجلًا يدعى ساتيش، كان قد ربط نصلًا حادًّا طوله نحو 8 سنتيمترات في ساق الديك الذي يملكه ليخوض به "نزال موت" ضد أحد الديكة الأخرى، قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه.

فبينما كان سايتش يدفع طائره للنزول إلى "ساحة الصراع" حاول ذلك الديك المسكين الفرار والنجاة بحياته، فاستدار الديك وجرى نحو صاحبة بسرعة وقوة ليحتمي فيه، لكنه أصاب صاحبه بجرح عميق في فخذه مما استدعى نقل الأخير إلى أقرب مستشفى على وجه السرعة.

ولكن الأقدار شاءت أن يفارق ذلك الرجل حياته قبل أن يتمكن الأطباء من إنقاذه، لتهرع الشرطة فورًا إلى التحفظ على النصل أداة الحادث، واحتجاز الديك ووضعه في السجن لمدة يوم واحد قبل نقله إلى حظيرة دجاج ليتلقى الرعاية المناسبة بعيدًا عن عالم المصارعة والقتال؛ حسب موقع "الحرة".

وأوضحت شرطة مدينة غولابالي أنه قد جرى اعتقال 15 رجلًا شاركوا في مصارعة الديكة في تلك الليلة، مشيرة إلى أنهم سيواجهون تهمًا بالإهمال أو المشاركة في جريمة القتل التي اقترفها ذلك الديك دون قصد منه، والذي سيكون أحد أدلة الإدعاء العام في المحكمة.

الهند.. ديك يقتل صاحبه في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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