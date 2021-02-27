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مصراوي Masrawy

الكويت- (د ب أ):

أعربت الكويت عن تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

‏وأكدت الكويت في بيان عن وزارة خارجيتها، السبت، على رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية.

وشددت على أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إقليميا ودوليا، ‏في دعم سياسة الاعتدال والوسطية، ونبذ العنف والتطرف، وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

كانت الخارجية السعودية أصدرت أمس الجمعة، بيانًا رفضت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل خاشقجي.

وأشارت الوزارة إلى أن "حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

كان تقرير استخباراتي أمريكي تم رفع السرية عنه زعم أن ولي العهد السعودي وافق على عملية أفضت إلى مقتل خاشقجي في عام 2018.