النواب الليبي: نتطلع لتشكيل "حكومة مُصغرة" تضم كفاءات تخدم المواطنين

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مصراوي Masrawy

طرابلس- أ ش أ:

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن المجلس يتطلع إلى تشكيل حكومة مؤقتة مصغرة تضم كفاءات تمثل مختلف المناطق الليبية.

وقال صالح - خلال مؤتمر صحفي وفقا لبوابة الوسط الليبية، السبت - إن مجلس النواب سيعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة الموقتة، حيث سيقرر البرلمان خلالها بكل حرية ما سيراه في مصلحة البلاد، وبمنح الثقة للحكومة ستصبح حكومة معتمدة من السلطة التشريعية المنتخبة في البلاد.

وأضاف أن "هذه المرحلة في ليبيا هي مرحلة لتسوية الخلافات بين مختلف الفرقاء الليبيين، وأن هناك ضرورة على أن تضم الحكومة المؤقتة كفاءات من جميع المناطق الليبية، وأن يشارك الجميع في السلطة، للخروج من الأزمة".