109 محطات.. البيئة: تخطينا المستهدف تحقيقه لمحطات رصد تلوث الهواء "2020 - 2021"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط داخل ميناء بورسعيد بحي شرق بمحافظة بورسعيد.

وقالت الوزيرة، في بيان، السبت، إن ذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بهدف استكمال أعمال التوسع في نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية، ليصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد الملوثات 109 محطات على مستوى الجمهورية.

وشددت الوزيرة، على استمرار عمليات الرصد البيئي لملوثات الهواء حفاظا على البيئة وصحة المواطن، في إطار السعي لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.