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"عدت إلى المنزل ولم تقل لي مرحباً".. قتل زوجته ثم ارتكب جريمة أفظع

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"عدت إلى المنزل ولم تقل لي مرحباً".. قتل زوجته ثم ارتكب جريمة أفظع "عدت إلى المنزل ولم تقل لي مرحباً".. قتل زوجته ثم ارتكب جريمة أفظع
بعد أسبوعين من الزواج والسلطات الروسية وجهت تهمة القتل إلى رجل الإطفاء

جريمة دموية ارتكبها زوج روسي يبلغ من العمر 25 عامًا ضد زوجته الحامل 30 عامًا حينما قام بطعنها بسكين، مما أدى إلى مقتل الزوجة والجنين، فيما أصيبت طفلتها (من زواج سابق) البالغة من العمر 5 سنوات عندما حاولت حمايتها، وتعرضت هي الأخرى للطعن مرات عدة.

ووجهت السلطات الروسية تهمة القتل إلى رجل إطفاء في سلسلة جرائم وحشية طالت أفراد أسرته.

وبحسب اليوم وقع الحادث المروع في منزل العائلة في مدينة فولوغدا شمال غربي روسيا بعد أسبوعين من الزواج.

وبعد أيام من الزواج، اتضح أن الرجل يكثر من شرب الكحول، إلى درجة أن زوجته سئمت منه وصارت تتجاهله.

وظهر في مقطع صوتي يقول للمحققين: "عدت إلى المنزل ولم تقل لي مرحباً. لقد غضبت. ذهبت إلى المطبخ وأخذت أكبر سكين".

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الزوج قتل زوجته وأطفاله تحت تأثير الكحول.

وبعد ارتكاب جرائم القتل، أشعل الرجل النار في البيت، في محاولة لإتلاف الأدلة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الروسية: "أظهرت الفحوص أن الضحايا ماتوا متأثرين بطعنات متعددة في الجزء العلوي من الجسم. كانت المرأة حاملًا في لحظة ارتكاب الجريمة".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الزوج اعترف بقتل الأم والطفل أثناء استجواب الشرطة، ويواجه الزوج عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين في جرائم القتل هذه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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