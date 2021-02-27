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حدث ليلاً| 49 وفاة بكورونا.. وتعطل قطار بكفر الشيخ

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حدث ليلاً| 49 وفاة بكورونا.. وتعطل قطار بكفر الشيخ حدث ليلاً| 49 وفاة بكورونا.. وتعطل قطار بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

06:25 ص السبت 27 فبراير 2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

49 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 433 متعافيًا من من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139927 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 601 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.
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"ربنا نجاني بأعجوبة".. عمرو أديب: أشكر الرئيس لاطمئنانه على حالتي
أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اطمئن على حالته الصحية عقب الحادث الذي تعرض له الإعلامي الأسبوع الماضي.
وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc "، مساء الجمعة: "نجوت من الحادث بأعجوبة، ومكنتش مصدق، والناس كانت سبب تحسن حالتي الصحية، بلدنا حلوة وناسها بخير، وسعيد بسؤال الجميع عني".
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وفاة الدكتور خالد عبدالباري الرئيس السابق لجامعة الزقازيق
توفي قبل قليل، الدكتور خالد عبدالباري، الرئيس الأكاديمي لجامعة "هيرتفوردشاير" بالعاصمة الإدارية الجديدة، و الرئيس السابق لجامعة الزقازيق.
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تعطل قطار وسط الظلام يثير مخاوف الركاب في كفر الشيخ
شهد مركز كفر الشيخ، الجمعة، تعطل القطار القادم من محافظة الإسكندرية إلى محطات كفر الشيخ، وسط الظلام الدامس، بناحية محطة قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ، ما أدى إلى إصابة عددًا من الركاب، وخاصة السيدات، والفتيات، بالخوف والفزع.
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عمرو أديب: مستمرون في ارتداء الكمامة لمدة لن تقل عن 5 سنوات مقبلة
أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك تقارير طبية بريطانية، تفيد بأن العالم سيستمر في ارتداء الكمامة في ظل أزمة كورونا لمدة لن تقل عن 5 سنوات مقبلة.
وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن مصر تعاقدت على عدة لقاحات من بينها لقاح سبوتنيك الروسي، مضيفًا: "أعتقد أن هذا العقار مُبشر للغاية".
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البحث عن فضيحة.. عامل ينهي ارتباطه بخطيبته بخطفها واغتصابها في كفر الشيخ
قرر المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، إرسال أوراق قضية عاطل يقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، متهم بخطف، واغتصاب فتاة اقل من 18 عامًا، إلى محكمة استئناف طنطا، تمهيدًا لصدور قرار بإحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لمعاقبته حول التهمة الموجهة إليه.
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مسلحون يختطفون 317 فتاة من مدرسة بشمال غرب نيجيريا
أكدت الشرطة النيجيرية يوم الجمعة اختطاف 317 فتاة من مدرستهن في شمال غرب نيجيريا، في ثاني حالة اختطاف جماعي من نوعها في البلاد خلال عشرة أيام.
وتعرضت الفتيات للاختطاف بواسطة مسلحين من مدرسة ثانوية في بلدة جانجيب بولاية زامفارا صباح الجمعة، حسبما قال المتحدث باسم شرطة الولاية محمد شيهو.
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دراسة بريطانية: لقاح فايزر بيونتك يخفض من انتشار العدوى بكورونا
أفادت دراسة بريطانية أن جرعة واحدة من لقاح فايزر بيونتك الأمريكي الألماني يمكن أن تخفض عدد الإصابات بدون أعراض لفيروس كورونا بمقدار الربع بعد 12 يوما فقط.
وتزيد النتيجة الآمال بأن الجرعة لا تقي فحسب من المرض غير المصاحب بأعراض، بل تساعد أيضا في إبطاء انتشار الفيروس.
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"الغذاء والدواء الأمريكية": لقاح جونسون آند جونسون آمن وفعال ضد كورونا
قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة آمن وفعال ضد فيروس كورونا وفقا لبيانات التجربة المقدمة للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ.
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كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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