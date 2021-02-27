أخبار عاجلة

ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هل يمكن تفشّي إنفلونزا الطيور بين البشر؟.. الصحة العالمية تحسم الأمر

Print
هل يمكن تفشّي إنفلونزا الطيور بين البشر؟.. الصحة العالمية تحسم الأمر هل يمكن تفشّي إنفلونزا الطيور بين البشر؟.. الصحة العالمية تحسم الأمر
بعد اكتشافها لأول مرة على مستوى العالم لدى عاملين في مزرعة روسية

هل يمكن تفشّي إنفلونزا الطيور بين البشر؟.. الصحة العالمية تحسم الأمر

كشفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن أن خطر انتشار سلالة (إتش5 إن8) من إنفلونزا الطيور بين البشر يبدو منخفضًا بعد أن جرى اكتشافها لأول مرة على مستوى العالم لدى عاملين في مزرعة روسية.

وقالت آنا بوبوفا رئيسة هيئة "روسبوتري باندزور" للرقابة على صحة المستهلك: إن رصدت أول حالة إصابة بإنفلونزا إيه (إتش5إن8) انتقل فيها الفيروس من الطيور إلى البشر وقامت بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بالأمر.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": ذكر بيان عن منظمة الصحة العالمية أنه جرى رصد إصابة 7 أشخاص في روسيا بالفيروس، لكنّ أيًّا منهم لم تظهر عليه أعراض في أعقاب تفشٍّ للفيروس في مزرعة للدواجن بمنطقة أستراخان الجنوبية.

وأضافت أن نفوق أكثر من 100 ألف من بين الطيور في المزرعة، والتي يبلغ عددها 900 ألف دجاجة في ديسمبر كان السبب وراء بدء التحقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمريكا تمدد العقوبات على روسيا عام آخر على خلفية ضم القرم

أمريكا تمدد العقوبات على روسيا عام آخر على خلفية ضم القرم

روسيا وليبيا تبحثان سبل تذليل الصعاب أمام المصالحة الليبية

روسيا وليبيا تبحثان سبل تذليل الصعاب أمام المصالحة الليبية

روسيا تطالب بدليل على تسميم نافالني بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي وأمريكا

روسيا تطالب بدليل على تسميم نافالني بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي وأمريكا

روسيا: 3 دول أفريقية توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V"

روسيا: 3 دول أفريقية توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V"

شبكة عيون الإخبارية