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مصراوي Masrawy

وكالات:

أفاد موقع "إسرائيل 24"، السبت، بأن سفينة الشحن المملوكة لإسرائيل التي تعرضت لتفجير بخليج عمان الخميس الماضي، "أصيبت من فوق سطح الماء"، مُحملا إيران مسؤولية التفجير.

ونقل عن مصادر قولها، إن إسرائيل تُحمّل إيران مسؤولية الانفجار الذي تعرضت له السفينة المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر وتحمل علم جرز الباهاما.

ووفق الموقع الإسرائيلي، قال مالك السفينة رامي أونغر إنه "لا يعلم هل هناك علاقة بما تعرضت له سفينته والتوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة أو لأن ملكية السفينة إسرائيلية".

ونقل "إسرائيل 24" عن خبير استخباراتي أمريكي تأكيده أن "السفينة لم تصطدم بلغم بحري وإنما أصيبت من سطح الماء".

كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، قالت إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان مساء الخميس.

وقالت مجموعة "درياد جلوبال"، التي تتخذ من لندن مقرا وتعنى بالأمن البحري، إن سفينة نقل السيارات "إم. في هيليوس راي" مملوكة لشركة "هليوس راي" المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة "آيل أوف مان" البريطانية.

وكانت السفينة في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة حوادث غامضة تعرضت لها سفن تجارية في المنطقة في السنوات الأخيرة.

وشهد خليج عمان سلسلة انفجارات في عام 2019 ألقت البحرية الأميركية باللوم فيها على إيران التي نفت بدورها تلك الاتهامات.

وزاد التوتر في منطقة الخليج منذ أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران في عام 2018، بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين طهران والدول الكبرى.

واتهمت واشنطن إيران بشن عدد من الهجمات على السفن في مياه الخليج الاستراتيجية، من بينها هجمات على 4 سفن منها ناقلتا نفط سعوديتان في مايو عام 2019. وتنصلت إيران من مثل تلك الهجمات.

في أوائل يناير، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج، واعتقل أفراد طاقمها وسط توتر بين طهران وسول، الحليف للولايات المتحدة بسبب أموال إيرانية مجمدة في بنوك بكوريا الجنوبية نتيجة للعقوبات الأمريكية.

وفي عام 2018، مر 21 مليون برميل نفط يوميا من مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج تعادل نحو 21 بالمائة من الطلب العالمي على الخامات النفطية في ذلك الوقت، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.