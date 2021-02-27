الزيارة الثانية خلال شهر.. وزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران

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طهران- (د ب أ):

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران صباح السبت للقاء المسؤولين الإيرانيين.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قوله، إن الوزير العراقي سيلتقي في طهران بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولين سياسيين وأمنيين آخرين.

ووفق الوكالة، تعد هذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية العراقي إلى طهران خلال فبراير الجاري.

وكان فؤاد حسين التقى فى طهران في 3 فبراير الجاري بالرئيس حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، وعددا من المسؤولين الآخرين.