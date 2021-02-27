أخبار عاجلة

ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الزيارة الثانية خلال شهر.. وزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران

Print
الزيارة الثانية خلال شهر.. وزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران الزيارة الثانية خلال شهر.. وزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران

مصراوي Masrawy

09:59 ص السبت 27 فبراير 2021

طهران- (د ب أ):

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران صباح السبت للقاء المسؤولين الإيرانيين.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قوله، إن الوزير العراقي سيلتقي في طهران بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولين سياسيين وأمنيين آخرين.

ووفق الوكالة، تعد هذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية العراقي إلى طهران خلال فبراير الجاري.

وكان فؤاد حسين التقى فى طهران في 3 فبراير الجاري بالرئيس حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، وعددا من المسؤولين الآخرين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية