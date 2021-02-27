أخبار عاجلة

ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اعتراض وتدمير "درون" مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط

Print
اعتراض وتدمير "درون" مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط اعتراض وتدمير "درون" مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط
المالكي : القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين

اعتراض وتدمير

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة؛ أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

تفصيلاً صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

"الأرصاد" تنبه 5 مناطق: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد" تنبه 5 مناطق: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

شبكة عيون الإخبارية