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النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

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النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مصراوي Masrawy

09:49 ص السبت 27 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تشهد الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت، انتظاما بحركة السير وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

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