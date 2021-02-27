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ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص
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الخميس 04 مارس 2021 06:23 صباحاً
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي
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الخميس 04 مارس 2021 06:23 صباحاً
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل
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الخميس 04 مارس 2021 05:39 صباحاً
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية
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الخميس 04 مارس 2021 05:22 صباحاً
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية
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الخميس 04 مارس 2021 05:22 صباحاً
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا
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الخميس 04 مارس 2021 05:05 صباحاً
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة
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الخميس 04 مارس 2021 05:05 صباحاً
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد
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الخميس 04 مارس 2021 04:31 صباحاً
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا
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الخميس 04 مارس 2021 04:31 صباحاً
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة
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الخميس 04 مارس 2021 04:14 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
وثيقة: إيران هددت بإنهاء الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية - تعليق عزيز فهمي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 27 فبراير 2021 10:09 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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