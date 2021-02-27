أو إيه جي والاتحاد الدولي للنقل الجوي يعززان شراكة البيانات لمواجهة تقلبات السوق والجداول الزمنية

وافقت "أو إيه جي"، المزود الرائد عالمياً لبيانات ومعلومات السفر، على شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي ("إياتا")، لتوفير جداول زمنية وبيانات مرجعية عبر منصتها السحابية الجديدة. وفي إطار الشراكة المعززة بين الجهتين الرائدتين في مجال الطيران، ستقوم "أو إيه جي" أيضاً بتزويد الاتحاد الدولي للنقل الجوي بنسخة مخصصة من أداة التحليل الرائدة في السوق والتي سيتم تقديمها في المستقبل كجزء من حزمة تضمّ أداة "إيربورت آي إس" والأدوات الحالية الأخرى.
ومن شأن توريد جداول زمنية وبيانات مرجعية قائمة على المنصة السحابية "سنوفليك" أن يوفّر للعملاء النسخة الأحدث والأغنى من بيانات الجداول المتاحة في السوق.
وفي هذا السياق، قال شارل دي غيلدير، مدير شؤون بيانات الملاحة في "إياتا": "نتيجةً للتأثير المستمر لجائحة ’كوفيد-19‘ على تقلبات حركة المرور، بات تزويد منتجاتنا بأحدث البيانات المتاحة أمراً بالغ الأهمية. وتوفّر شراكتنا المعززة مع ’أو إيه جي‘ لعملانا من المطارات بيانات حديثة ودقيقة ومنصة قائمة على السحابة عالية الابتكار وعصرية ومرنة. وبفضل العروض المشتركة بين ’إياتا‘ و’أو إيه جي‘ يُمكن للمطارات العمل بشكل أكثر ذكاء وكفاءة خلال واحدة من أكثر الفترات تحدياً في تاريخ قطاعنا".
ومن جانبه، قال فيل كالو، الرئيس التنفيذي لشركة "أو إيه جي": "بفضل تقنيتنا عالية الجودة والمرنة والإبداعية، يُمكننا التكيّف مع تقلبات السوق المستمرة من خلال تقديم النسخة المثلى من بياناتنا مباشرة لعملائنا. وتُعد شراكتنا الأعمق مع ’إياتا‘ والاستثمار في منصتنا السحابية الجديدة أحدث الخطوات في رحلتنا المستمرة لدعم القطاع عبر توفير البيانات والتقنيات الأفضل ضمن في فئتها".