أو إيه جي والاتحاد الدولي للنقل الجوي يعززان شراكة البيانات لمواجهة تقلبات السوق والجداول الزمنية

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وافقت "أو إيه جي"، المزود الرائد عالمياً لبيانات ومعلومات السفر، على شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي ("إياتا")، لتوفير جداول زمنية وبيانات مرجعية عبر منصتها السحابية الجديدة. وفي إطار الشراكة المعززة بين الجهتين الرائدتين في مجال الطيران، ستقوم "أو إيه جي" أيضاً بتزويد الاتحاد الدولي للنقل الجوي بنسخة مخصصة من أداة التحليل الرائدة في السوق والتي سيتم تقديمها في المستقبل كجزء من حزمة تضمّ أداة "إيربورت آي إس" والأدوات الحالية الأخرى.

وافقت "أو إيه جي"، المزود الرائد عالمياً لبيانات ومعلومات السفر، على شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي ("إياتا")، لتوفير جداول زمنية وبيانات مرجعية عبر منصتها السحابية الجديدة. وفي إطار الشراكة المعززة بين الجهتين الرائدتين في مجال الطيران، ستقوم "أو إيه جي" أيضاً بتزويد الاتحاد الدولي للنقل الجوي بنسخة مخصصة من أداة التحليل الرائدة في السوق والتي سيتم تقديمها في المستقبل كجزء من حزمة تضمّ أداة "إيربورت آي إس" والأدوات الحالية الأخرى.