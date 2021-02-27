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ألمانيا تسجل 9762 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

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ألمانيا تسجل 9762 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة ألمانيا تسجل 9762 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

08:42 ص السبت 27 فبراير 2021

برلين- (د ب أ):
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 9 آلاف و762 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات يوم السبت الماضي 9 آلاف 164حالة.

وسجل المعهد 369 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 490 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت البلاد أعلى معدل وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي ،بواقع 1244 وفاة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم السبت 8ر63 إصابة، ليرتفع بذلك عن أمس الجمعة الذي سجل 8ر56 إصابة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة في ألمانيا بشكل ملحوظ لأسابيع خلال يناير الماضي وشباط/فبراير الجاري. ومع ذلك، تشهد الإصابات الجديدة ركودا مؤخرا، والذي قد يرجع إلى انتشار المتغيرات الأكثر عدوى.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و437 ألفا و446 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 69 ألفا و888 حالة. وبلغ عدد المتعافين مليونين و243 ألفا و200 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 08ر1، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 108 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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