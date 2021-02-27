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مسؤول عراقي: فتح 105 مقابر جماعية من أصل 210 في العراق

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مسؤول عراقي: فتح 105 مقابر جماعية من أصل 210 في العراق مسؤول عراقي: فتح 105 مقابر جماعية من أصل 210 في العراق

مصراوي Masrawy

08:01 ص السبت 27 فبراير 2021

بغداد- (د ب أ):
قال مسؤول عراقي إن اجمالي عدد مواقع المقابر الجماعية التي تم فتحها في العراق حتى الآن بلغت 105 مقابر من أصل 210 تعود لحقبة الرئيس الأسبق صدام حسين وصفحة الإرهاب وجرائم تنظيم داعش.

وقال كاظم عويد رئيس مؤسسة الشهداء في العراق لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم السبت إن "هناك ثلاثة أنواع من المقابر الجماعية التي تعمل عليها دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية وهي المقابر التي خلفها النظام المقبور والأخرى التي خلفها الإرهاب بعد العام 2003 والمقابر التي خلفها تنظيم داعش بعد العام 2014".

وأوضح "المواقع التي خلفها النظام السابق وشخصتها الفرق التابعة لدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية بلغ عددها 98 مقبرة تم فتح 76منها فقط بينما بلغ عدد المواقع التي خلفتها عصابات داعش الإرهابية وشخصتها فرقنا 112 مقبرة فتح منها 29".

وذكر أن "مجمل عدد الرفات المرفوعة من هذه المقابر بلغ 6 آلاف و393 وهناك عدد من المقابر لم تدخل حتى الآن بخطة مؤسسة الشهداء إلى جانب وجود الكثير من المواقع غير المكتشفة وفرق المقابر الجماعية تعمل بالتنسيق مع دائرة الطب العدلي بوزارة الصحة واللجنة الدولية لشؤون المفقودين للتنقيب بالمواقع المكتشفة للكشف عن مصير المفقودين نتيجة الحروب والإرهاب التي خاضتها البلاد".

وذكر المسؤول العراقي أن "هناك صعوبات تواجه ملف المقابر الجماعية منها قلة المخصصات المالية لتنفيذ خططها فضلا عن جائحة كورونا وصعوبة التنقل بين المحافظات، لكن العمل جاري مع مراعاة هذه المحددات".​

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