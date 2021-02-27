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مصراوي Masrawy

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ، الذي تقوده السعودية، مساء اليوم الجمعة، تدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية تجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " العميد الركن تركي المالكي في بيان له" إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية".

وأكد العميد المالكي "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، تدمير طائرة حوثية "مفخخة" كانت باتجاه المملكة.

وتأتي محاولات الاعتداء الحوثي اليوم الجمعة، على المملكة بعد ساعات من الاتصال الهاتفي الذي تم بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي جون بايدن الذي أكد خلاله "وضع حد للحرب في اليمن".

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" أعلنت صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث في اتصاله الأول مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الجهود الأمريكية المبذولة لوضع حد للحرب في اليمن.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الزعيمين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الأمن الإقليمي بما في ذلك الإنهاء السلمي للحرب في اليمن والتزام أمريكا بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين.

وصعدت جماعة الحوثي مؤخراً حدة هجماتها ضد السعودية بالتزامن مع ضغوط من الأمم المتحدة، وواشنطن والاتحاد الأوروبي لوقف الحرب المتواصلة منذ ست سنوات.