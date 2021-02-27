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كوريا الجنوبية تسجل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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كوريا الجنوبية تسجل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوريا الجنوبية تسجل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

07:36 ص السبت 27 فبراير 2021

سول- (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، أن عدد الإصابات الجديد يتخطى حاجز الـ400 لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار تفشي جائحة كورونا.

وقال المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إن العدد الإجمالي للمصابين في كوريا الجنوبية وصل إلى 89 ألفا و321 شخصا.

وبحسب مسار انتقال العدوى، كانت هناك 405 حالات عدوى محلية، و10 حالات وافدة من الخارج.

وفي ظل هذا الوضع، قررت كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، تمديد فترة مستوى التباعد الاجتماعي المطبق حاليًّا (مستوى 2 على العاصمة وضواحيها، ومستوى 1.5 على المناطق الأخرى) وتدابير منع التجمعات التي تضم 5 أشخاص أو أكثر.

وأطلقت الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، حملة التطعيم الوطني في جميع أنحاء البلاد، حيث تلقى 18,489 شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى في دور رعاية المسنين لقاح أسترازينيكا خلال يوم أمس.

وبدأت البلاد اليوم السبت تطعيم العاملين في المجال الطبي الذين يعالجون مرضى المستجد بالجرعة الأولى من لقاح شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" في خمسة مراكز تطعيم في جميع أنحاء البلاد.​

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مصراوي Masrawy

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