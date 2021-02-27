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اللجنة القومية للقاهرة التراثية تناقش الحفاظ على حديقة الأسماك

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اللجنة القومية للقاهرة التراثية تناقش الحفاظ على حديقة الأسماك اللجنة القومية للقاهرة التراثية تناقش الحفاظ على حديقة الأسماك

مصراوي Masrawy

03:00 ص السبت 27 فبراير 2021

اجتمعت اللجنة القومية للقاهرة التراثية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بمقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بقلعة صلاح الدين.

وناقشت اللجنة مقترح الحفاظ وإدارة حديقة الأسماك، وعرض خريطة ترسيم حدود ممتلك التراث العالمي لمنطقة القاهرة التاريخية المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وعرض أسس واشتراطات الحفاظ على المناطق ذات القيمه المتميزة بمحافظة القاهرة كما تم عرض الموقف التنفيذي لتطوير القاهرة التراثية.

وحضر الاجتماع مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس اللجنة، مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، محافظ القاهرة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى، رئيس اتحاد البنوك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات القومية والإستراتيجية، الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار، عضو مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، الرئيس التنفيذي لصندوق السيادي، المستشار التنفيذي لصندوق مصر السيادي، رئيس قطاع الإستراتيجية صندوق مصر السيادي، مدير الاستثمار صندوق مصر السيادي، رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهوديه ، ومدير عام الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة.​

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