أخبار عاجلة

ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
أكبر وأقدم المعارض في المنطقة.. "الزراعة" تتابع استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

"الغذاء والدواء الأمريكية": لقاح جونسون آند جونسون آمن وفعال ضد كورونا

Print
"الغذاء والدواء الأمريكية": لقاح جونسون آند جونسون آمن وفعال ضد كورونا "الغذاء والدواء الأمريكية": لقاح جونسون آند جونسون آمن وفعال ضد كورونا

مصراوي Masrawy

02:07 ص السبت 27 فبراير 2021

واشنطن- (د ب أ):
قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة آمن وفعال ضد وفقا لبيانات التجربة المقدمة للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ.

وأوضحت الإدارة أن اللقاح المعروف باسم "ايه دي 26. كوف2.اس" يمنع المرض الشديد والوفاة جراء الإصابة بكوفيد-19 .

ويؤكد هذا البيان النتائج الأولية التي نشرتها شركة جونسون آند جونسون الشهر الماضي. وسيتم منح اللقاح "ترخيص للاستخدام الطارئ" في تصويت من جانب اللجنة الاستشارية للقاح التابعة لإدارة الدواء والغذاء يوم الجمعة.

وإذا تم الترخيص للقاح، فسيكون لقاح جونسون آند جونسون ثالث لقاح مضاد لكوفيد-19 يحصل على "ترخيص للاستخدام الطارئ" في الولايات المتحدة، بعد اللقاحين الآخرين وهما "بي ان تي 162 بي 2" الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك، و"ام ار ان ايه-1273" الذي تنتجه شركة مودرنا.

ووفقا للوثيقة، يبدو أن اللقاح يوفر الحماية ضد كوفيد-19 الذي يتطلب تدخلا طبيا بدءا من 14 يوما على الأقل بعد التطعيم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية