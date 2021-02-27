​​وزير الطيران المدني يسلّم مطار سوهاج الدولي شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

تفقد وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، مطار سوهاج الدولي، عقب زيارته لمطار الأقصر الدولي أمس، رافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وكان في استقبالهما الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والطيار هشام محمود فريد مدير مطار سوهاج الدولي.

وفي بداية الزيارة قام الطيار محمد منار بتسليم شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولي ACI إلى مدير مطار سوهاج ليصبح مطار سوهاج الدولي ثامن المطارات المصرية حصولًا على هذه الشهادة.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة سوهاج، الذين التقى بهم أثناء زيارته للمطار وهم خليفة رضوان ومحمد لبيب وحاتم مبارك والنائبة عبلة الهواري ومي دبوح مازن وعضو مجلس الشيوخ عبدالحكيم العش، من أجل التعاون والتنسيق الدائم بين وزارة الطيران المدني والمجلس الموقر لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لأبناء صعيد مصر.

ومن ناحيته، هنأ الوزير جميع العاملين بالمطار مشيدًا بجهودهم المبذولة في الالتزام بتطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية وفقًا للمعايير العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا، وللحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

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