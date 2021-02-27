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مقتله أزعج القيادة فتعاملت معه بالعدل وعلى وجه السرعة

تؤمن السعودية قيادة وشعبًا بأن حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية داخل تركيا كان مؤسفًا ومؤلمًا؛ لأنه وقع لمواطن سعودي بريء نتيجة أخطاء ارتكبها أفراد، اجتهدوا من تلقاء أنفسهم في التعامل مع الضحية دون الرجوع لمسؤوليهم؛ فكانت النتيجة وفاته بهذه الطريقة المؤلمة.

كما تؤمن السعودية بأن خطأ هؤلاء الأفراد ليس حكرًا على السعودية دون سواها؛ وإنما هو خطأ من الممكن أن يقع من أي أشخاص، وفي أي وقت، وفي أي دولة، كبيرة كانت أو صغيرة، ولكن يبقى الفيصل بين دولة وأخرى هو آلية التعامل مع هذا الخطأ بالطريقة المناسبة لتعزيز الحق، وترسيخ العدل لجميع المواطنين بلا استثناء، ولو كانوا من فئة المعارضين.

سجن "أبو غريب"

ويتقارب حادث مقتل جمال خاشقجي كثيرًا مع حادث مماثل له، وقع في السجن الأمريكي داخل العراق إبان الحرب الأمريكية - العراقية، عندما ارتكب ضباط أمريكان تجاوزات داخل هذا السجن، أفضت إلى مقتل عدد من العراقيين، وقاموا بتعذيبهم بطرق وحشية ومهينة. هذا التصرف كان عملاً فرديًّا من المذنبين بالتعذيب، لم يعلم به المسؤولون الأمريكان، ولا حتى الرئيس الأمريكي آنذاك (جورج بوش الابن)، ولكن عندما أوصلت الصحافة هذه التجاوزات إلى المسؤولين الأمريكيين اتخذوا قرارهم بتقديم المذنبين إلى المحاكمة، وصدرت أحكام ساعدت على تهدئة الرأي العام العالمي الغاضب، وهذا ما فعله قادة السعودية بالضبط في حادث خاشقجي. فعندما أثبتت التحقيقات أن مقتل خاشقجي وقع نتيجة أخطاء بعض الأفراد لم يشأ ولاة الأمر أن يمرَّ هذا الحادث دون عقاب رادع للمذنبين الحقيقيين؛ فبادرت السعودية ـ طوعًا منها ـ بتقديم هؤلاء إلى المحاكمة لنيل جزائهم، بشكل علني وصريح وشفاف، وعلى الملأ. وبالفعل، أعلنت النيابة العامة ـ آنذك ـ صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل الصحفي، طالت 8 أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية طبقًا للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية.

أحكام بالسجن

وأعلن المتحدث للنيابة العامة أن هذه الأحكام -وفقًا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل- تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة؛ إذ قضت الأحكام بالسجن 20 عامًا على 5 من المدانين حيال كل فرد منهم، و3 من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لواحد منهم، و7 سنوات لاثنين. وأصبحت هذه الأحكام نهائية وواجبة النفاذ طبقًا للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.

وأسفرت هذه الأحكام عن شفاء غليل المواطنين وغير المواطنين حول العالم، الذين عبّروا عن استيائهم من مقتل خاشقجي بهذه الطريقة البشعة، ورأوا أن السعودية انتصرت للرجل ولأهله أيضًا.