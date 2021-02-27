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تحرشوا بزوجته.. شاهد مصرياً يطلق النار على المارة بالشارع

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تحرشوا بزوجته.. شاهد مصرياً يطلق النار على المارة بالشارع تحرشوا بزوجته.. شاهد مصرياً يطلق النار على المارة بالشارع
الشرطة ألقت القبض عليه بعد تداول الفيديو

تحرشوا بزوجته.. شاهد مصرياً يطلق النار على المارة بالشارع

ألقت قوات الشرطة في مدينة الإسكندرية شمالي ، القبض على شخص اتُّهم بترويع المواطنين بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته بشارع البيطاش الرئيس بمنطقة العجمي مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وذلك بسبب قيام البعض بالتحرش بزوجته.

وحسب موقع " مصراوي"، كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداولوا مقطع يظهر رجلاً يطلق أعيرة نارية من مسدس بحوزته بشارع البيطاش في حي العجمي غربي الإسكندرية، مما أسفر عن إصابة بعضهم، بينما كان يحمل في اليد الآخر سلاحاً أبيض مهدداً به الأهالي.

وأثار مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع الاستياء بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين طالبوا بسرعة ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وفي تحرك سريع، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة من تحديد مكان الواقعة، وضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

وكشفت التحقيقات التي قام بها ضباط المباحث أن السبب وراء قيام المتهم بذلك هو قيام بعض الأشخاص بالتحرش بزوجته أثناء سيرها بالشارع، وعند عودتها أخبرته فنزل ممسكاً بسلاح أبيض وآخر ناري وقام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه مجموعة من الأشخاص ما أسفر عن إصابة بعضهم.

وتم تحرير محضر إفادة بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق معه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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