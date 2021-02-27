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السويكت يشكر وزارة الرياضة على موقفها الحازم تجاه التجاوزات المصاحبة لمباراة فريقه والشباب

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السويكت يشكر وزارة الرياضة على موقفها الحازم تجاه التجاوزات المصاحبة لمباراة فريقه والشباب السويكت يشكر وزارة الرياضة على موقفها الحازم تجاه التجاوزات المصاحبة لمباراة فريقه والشباب

السويكت يشكر وزارة الرياضة على موقفها الحازم تجاه التجاوزات المصاحبة لمباراة فريقه والشباب

توَّجه صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، بالشكر لوزارة الرياضة ممثلة بالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على القرارات التي أصدرتها بحق رئيس نادي الشباب ومدير المركز الإعلامي بالنادي على خلفية الأحداث المصاحبة لمباراة الفريقَيْن في الدوري.

ونشر السويكت تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "أشكر وزارة الرياضة، وخصوصًا الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على وقوفهم موقفًا حازمًا تجاه التجاوزات والتعديات المصاحبة لمباراة النصر والشباب".

وأضاف: "وأسأل الله له مزيدًا من التوفيق والنجاح. ما زلت مؤمنًا بأن لغة القانون إذا سادت نشرت العدالة بين الجميع".

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت قرارًا بمنع خالد البلطان من مزاولة أي نشاط رياضي ودخول النادي وعدم مرافقته فِرق النادي داخليًّا وخارجيًّا لمدة شهرين. كما قررت منع مدير المركز الإعلامي من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم.وزارة الرياضة الشباب النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لجنة الانضباط الاتحاد السعودي لكرة القدم صفوان السويكت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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