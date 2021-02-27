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تعاون بين مستشفى الهدا للقوات المسلحة والتجمع الصحي بمكة

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للوصول لأفضل مستويات الخدمات الطبية

تعاون بين مستشفى الهدا للقوات المسلحة والتجمع الصحي بمكة

يعكف مستشفى الهدا للقوات المسلحة بالطائف والتجمع الصحي بمكة المكرمة، إلى مد يد التعاون وتبادل الخبرات بينهما للوصول لأفضل مستويات الخدمات الطبية المقدمة في المنطقة.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتكامل وتبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة؛ حيث ضم المركز الاجتماعي بمستشفى الهدا للقوات المسلحة كلاً من اللواء الدكتور ياسر بابعير مدير التجمع بالخدمات الطبية للقوات المسلحة بمنطقة الطائف، والمدير التنفيذي العام للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي.

وتم خلال اللقاء تبادل خبرات وتجارب الأطراف في المجالات المختلفة؛ وذلك بحضور مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف الدكتور جمال النفيعي والمدير التنفيذي لتطوير الأعمال بالتجمع الصحي بمكة الدكتور صابر المدني.

وأفاد المجتمعون أن الأمل يحدوهم للتكامل والتعاون للوصول لأفضل مستويات الخدمات الطبية المقدمة بالمنطقة.

مستشفى الهدا للقوات المسلحة التجمع الصحي مكة المكرمة الطائف الهدا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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