أخبار عاجلة

ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
أكبر وأقدم المعارض في المنطقة.. "الزراعة" تتابع استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع -
مساء dmc - بسبب مشكلة فقدان السمع.. الصحة العالمية تكشف عن "كارثة" تهدد البشر بحلول 2050 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتحاد الإفريقي يرفع القيود عن استضافة ليبيا للمباريات الرسمية

Print
الاتحاد الإفريقي يرفع القيود عن استضافة ليبيا للمباريات الرسمية الاتحاد الإفريقي يرفع القيود عن استضافة ليبيا للمباريات الرسمية

الاتحاد الإفريقي يرفع القيود عن استضافة ليبيا للمباريات الرسمية

رفعت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة القيود عن استضافة ليبيا للمباريات الدولية على أرضها.

ويأتي هذا القرار بعد زيارة قامت بها إدارة السلامة والأمن التابعة للاتحاد القاري إلى الملاعب في طرابلس وبنغازي في الفترة الممتدة بين 8 و15 شباط/ فبراير 2021.

وستعود مباريات كرة القدم إلى ليبيا، ابتداءً من ملعب بنغازي شريطة استيفاء عدد من الشروط بشأن ملاءمة الملعب لاستضافة مباريات الاتحاد الإفريقي.

كما حددت اللجنة يوم 10 أذار/ مارس كموعد نهائي لإنهاء تراخيص الـ"كاف" الخاصة بالأندية ومتطلبات السلامة والأمن.الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ليبيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

"الأرصاد" تنبه 5 مناطق: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد" تنبه 5 مناطق: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

شبكة عيون الإخبارية