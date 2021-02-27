"الحزم" المتصدر يتعثر أمام "أُحد".. و"الفيحاء" بفوزه على "الثقبة" يقلص الفارق معه

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في ختام مباريات الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى

حقَّق فريق أُحد اليوم الجمعة مفاجأة كبيرة بتغلبه على متصدر الدوري الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لحساب منافسات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وبهذه النتيجة توقف رصيد المتصدر عند 56 نقطة، بينما رفع أحد رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع.

وأُقيمت اليوم سبع مباريات في الجولة ذاتها، وفيها تمكّن الفيحاء الوصيف من تقليص الفارق مع المتصدر إلى 9 نقاط بعد تغلبه على الثقبة (3-2) على ملعب مدينة المجمعة الرياضية؛ ليرفع رصيده إلى 47 نقطة، بينما تجمد رصيد الثقبة عند 23 نقطة بالمركز السابع عشر. وخيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة الخليج وضيفه هجر، وتغلب فريق جدة على ضيفه النهضة بهدفين مقابل هدف على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية (نجران) نجح الساحل بالعودة بالنقاط الثلاث بفوزه على فريق نجران بثنائية نظيفة؛ ليصعد مرتبة على سُلم الترتيب، ويهرب من مراكز الهبوط؛ إذ بات يملك 25 نقطة بالمركز السادس عشر، بينما توقف رصيد أصحاب الضيافة عند 27 نقطة بالمركز الثالث عشر.

وفرض عرعر متذيل جدول الترتيب التعادل (1-1) على ضيفه الدرعية في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد (عرعر)، كما حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة الشعلة وضيفه الجيل.دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى