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أول تعليق من على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي

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أول تعليق من السعودية على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي أول تعليق من على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي

مصراوي Masrawy

11:10 م الجمعة 26 فبراير 2021

وكالات:
أعلنت وزارة الخارجية ، اليوم الجمعة، رفض المملكة بشكل قاطع ما ورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي زُود به الكونجرس الأمريكي بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي.
ونقلت فضائية العربية، عن وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، بيانًا فيما يلي نصه:
"تابعت وزارة الخارجية ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل المواطن، جمال خاشقجي.
وتشير إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.
وتؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي.
وإنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.
وتؤكد وزارة الخارجية أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
هذا وأكد مراسلو شبكات عالمية أن تقرير مقتل خاشقجي بلا أدلة أو معلومات. وعقب صدور التقرير، شددت الخارجية الأميركية على أن "واشنطن ما زالت مصممة على علاقتها بالسعودية".

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