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إدارة "الأهلي" تخصم من مستحقات "السومة" والعويس

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إدارة "الأهلي" تخصم من مستحقات "السومة" والعويس إدارة "الأهلي" تخصم من مستحقات "السومة" والعويس
"فلادان" يستدعي "عسيري" للقاء "الفيصلي"

إدارة

كشفت تقارير صحفية عن نتيجة اجتماع عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي، مع نايف القاضي، المدير التنفيذي، الذي جمعهما أمس الخميس بسبب الأجواء المتوترة التي تحيط بالنادي.

وقررت الإدارة خصم جزء من الراتب الشهري للاعبَين محمد العويس وعمر السومة بسبب تصريحاتهما الفضائية بعد مباراة الشباب الأخيرة.

وأوضحت المصادر أنه تم تبليغ الثنائي بالقرار؛ إذ سيتم خصم 10 % من مرتبَيْهما الشهريَّيْن كما تنص اللوائح والأنظمة. كما طلب مؤمنة من القاضي وضع آلية كاملة، تخص الفريق الأول من جميع النواحي الإدارية.

وشدَّد رئيس النادي على أهمية تطبيق النظام على جميع عناصر الفريق دون استثناء، ووضع لوائح واضحة للعقوبات الداخلية، وإيصالها لجميع اللاعبين، مكلفًا القاضي بتنظيم جميع الأمور الإدارية الخاصة بالفريق الأول.

وفي سياق متصل اتخذ الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الأهلي، قرارات عدة بشأن قائمة الفريق التي سيخوض بها المباراة القادمة ضد الفيصلي في الدوري المحترفين. وقرر استبعاد المحترف السنغالي مباي نيانج من قائمة الفريق المغادرة إلى المجمعة لخوض مباراة الفيصلي، وضم المهاجم مهند عسيري إلى القائمة.

ويأتي ضم عسيري لقائمة الأهلي بعد غياب طويل عن المشاركة في المباريات لأسباب فنية، بينما لم يتضح بعد سبب غياب المهاجم الجديد مباي نيانج عن القائمة المغادرة إلى المجمعة.

وكان مباي نيانج قد شارك في دقائق معدودة بديلاً أمام العين والشباب بالمباراتَين الماضيتَين بدوري المحترفين بعد انضمامه لصفوف الفريق على سبيل الإعارة قادمًا من رين الفرنسي.

كما يغيب الصربي فيجسا عن مباراة الفريق أمام الفيصلي بسبب الإصابة، بينما تأكدت جاهزية لاعب الوسط علي الأسمري بعد أن شارك في التدريبات الجماعية للفريق.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء اليوم إلى مدينة المجمعة تأهبًا لملاقاة الفيصلي مساء غد السبت.الأهلي عمر السومة محمد العويس الشباب الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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