"الصحة": إعطاء أكثر من 600 ألف جرعة لقاح "كورونا" بالمملكة

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خلال وقت قياسي.. وإقبال كبير من المواطنين

كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في المملكة، منذ وصول أولى دفعات اللقاح إلى "639.587" ألف جرعة حتى اليوم.

وتفصيلاً، تجاوزت الجرعات المعطاة أكثر من نصف مليون جرعة في وقت قياسي، الأمر الذي يترجم ذلك حرص قيادة المملكة - حفظها الله - في الاهتمام والرعاية والعناية بصحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مطلع شهر جمادى الأولى الماضي من العام الجاري وصول أولى دفعات لقاح فيروس كورونا المستجد، إلى المملكة، وسط توجيهات ومتابعة من لدن القيادة الرشيدة - حفظها الله-.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، حيث يتم استقبال المسجلين في تطبيق "صحتي"، وجدولة مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

وأهابت "الصحة" بالجميع المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد