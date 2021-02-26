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"النصر" يواصل الاستعداد تأهبًا لملاقاة "أبها".. و"بيتروس" يوجِّه رسالة لمنتقديه

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"النصر" يواصل الاستعداد تأهبًا لملاقاة "أبها".. و"بيتروس" يوجِّه رسالة لمنتقديه "النصر" يواصل الاستعداد تأهبًا لملاقاة "أبها".. و"بيتروس" يوجِّه رسالة لمنتقديه
قبل لقائهما الأحد خلال الجولة الـ21 من دوري ولي العهد

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الجمعة استعداداته اليومية لمباراة الفريق مساء الأحد أمام نادي أبها على استاد مرسول بارك لحساب منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقى مدرب الفريق آلين هورفات اللاعبين قبل بداية التدريبات، ثم انطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة، تعتمد على الجري بسرعات مختلفة، طبّق خلالها المدرب عددًا من التمارين التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التدريبات بمناورة أجراها على كامل الملعب.

ويجري الفريق غدًا السبت تدريبهم الأخير استعدادًا لخوض اللقاء على ملعب استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود.

وفي سياق متصل، أكدت تقارير صحفية أن إدارة النصر تخطط لإتمام شراء عقد المهاجم رائد الغامدي من الرائد بعد نهاية فترة إعارته في يونيو المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن الناديَين اتفقا سابقًا على مبلغ 5 ملايين ريال، يتحصل عليها الرائد في حال فعّلت إدارة النصر بند شراء المهاجم صاحب الـ26 عامًا.

وانضم رائد الغامدي إلى النصر في فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة مقابل انتقال عبد الفتاح آدم إلى الرائد لنهاية الموسم الحالي 2020/ 21.

ومن جهة أخرى، وجّه محترف الفريق البرازيلي بيتروس رسالة لمنتقديه قبل مواجهة الأحد المقبل، قال فيها: "لا تحاول أن تفهم جنوني! كرة القدم هي حياتي".

وكان بيتروس قد تعرض لانتقادات حادة من جماهير الهلال؛ وذلك بسبب استفزازه لاعبي فريقهم خلال مواجهة الفريقين، التي انتهت بفوز النصر بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. كما تسبب في طرد سعود كريري، مدير الكرة بالهلال، وذلك بعد دخولهما في مشادة كلامية حادة.النصر أبها الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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