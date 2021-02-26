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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن "واشنطن ما زالت مصممة على علاقتها بالسعودية"، وذلك عقب صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية السعودية.

وقالت القناة السعودية، إن مراسل شبكة "سي إن إن" لشؤون الأمن القومي، أكد تقرير خاشقجي وضع بناء على تقييم استخباراتي وليس على أدلة.

والخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية".

وقال البيت الأبيض إن "بايدن والملك سلمان بحثا الإنهاء السلمي للحرب في اليمن".

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأميركي، خلال الاتصال الهاتفي، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأميركي على التزام الولايات المتحدة الأميركية الدفاع عن المملكة تجاه التهديدات، وتأكيد بايدن بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.