أخبار عاجلة

ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
أكبر وأقدم المعارض في المنطقة.. "الزراعة" تتابع استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع -
مساء dmc - بسبب مشكلة فقدان السمع.. الصحة العالمية تكشف عن "كارثة" تهدد البشر بحلول 2050 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بعد تقرير خاشقجي.. العربية: واشنطن تعلن تمسكها بعلاقتها مع

Print
بعد تقرير خاشقجي.. العربية: واشنطن تعلن تمسكها بعلاقتها مع السعودية بعد تقرير خاشقجي.. العربية: واشنطن تعلن تمسكها بعلاقتها مع

مصراوي Masrawy

10:36 م الجمعة 26 فبراير 2021

وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن "واشنطن ما زالت مصممة على علاقتها بالسعودية"، وذلك عقب صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية .

وقالت القناة السعودية، إن مراسل "سي إن إن" لشؤون الأمن القومي، أكد تقرير خاشقجي وضع بناء على تقييم استخباراتي وليس على أدلة.

والخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية".

وقال البيت الأبيض إن "بايدن والملك سلمان بحثا الإنهاء السلمي للحرب في اليمن".

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأميركي، خلال الاتصال الهاتفي، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأميركي على التزام الولايات المتحدة الأميركية الدفاع عن المملكة تجاه التهديدات، وتأكيد بايدن بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

شبكة عيون الإخبارية