أخبار عاجلة

ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
أكبر وأقدم المعارض في المنطقة.. "الزراعة" تتابع استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع -
مساء dmc - بسبب مشكلة فقدان السمع.. الصحة العالمية تكشف عن "كارثة" تهدد البشر بحلول 2050 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

التحالف العربي: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الحوثي باتجاه

Print
التحالف العربي: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الحوثي باتجاه السعودية التحالف العربي: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الحوثي باتجاه

مصراوي Masrawy

10:18 م الجمعة 26 فبراير 2021

وكالات:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية على أحد الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية .

وأوضح التحالف، حسبما نقلت عنه قناة العربية السعودية، أن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية للسعودية.

وأعلن التحالف العربي في وقت سابق من اليوم، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية، فيما جدد مجلس الأمن الدولي العقوبات على قيادات حوثية.

فقد قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إحداها باتجاه خميس مشيط، جنوبي السعودية.

وأضاف التحالف العربي أن الميليشيا الإرهابية الحوثية مستمرة في استهداف المدنيين، من خلال عمليات متعمده وممنهجه وتمثل جرائم حرب.

وأشار التحالف إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين في المدينة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

شبكة عيون الإخبارية