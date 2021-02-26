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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية على أحد الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية السعودية.

وأوضح التحالف، حسبما نقلت عنه قناة العربية السعودية، أن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية للسعودية.

وأعلن التحالف العربي في وقت سابق من اليوم، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية، فيما جدد مجلس الأمن الدولي العقوبات على قيادات حوثية.

فقد قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إحداها باتجاه خميس مشيط، جنوبي السعودية.

وأضاف التحالف العربي أن الميليشيا الإرهابية الحوثية مستمرة في استهداف المدنيين، من خلال عمليات متعمده وممنهجه وتمثل جرائم حرب.

وأشار التحالف إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين في المدينة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.