أخبار عاجلة

ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
أكبر وأقدم المعارض في المنطقة.. "الزراعة" تتابع استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع -
مساء dmc - بسبب مشكلة فقدان السمع.. الصحة العالمية تكشف عن "كارثة" تهدد البشر بحلول 2050 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رسالة من الإفتاء للجماعات الإرهابية بعد تلفيق فتوى فضل تسجيل الوحدات بالشهر العقاري

Print
رسالة من الإفتاء للجماعات الإرهابية بعد تلفيق فتوى فضل تسجيل الوحدات بالشهر العقاري رسالة من الإفتاء للجماعات الإرهابية بعد تلفيق فتوى فضل تسجيل الوحدات بالشهر العقاري

مصراوي Masrawy

10:19 م الجمعة 26 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

كشفت دار الإفتاء حقيقة التصريح المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والخاص بفتوى الدار عن قضية تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري.

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجماعات الإرهابية فتوى تحت عنوان :" البيت غير المسجل في الشهر العقاري لا تدخلة الملائكة" .

وقال الدار رسالة إلى الجماعات الإرهابية وأبواقها حقًّا "إذا لم تستحِ فافعل ما تشاء""

وأشارت الدار أن العجيب يصدر هذا الكذب الصراح ممن يدَّعون تمسحهم بالدين! ومعلوم أن الكذب يَهدي إلى الفجور، وأن الفجور يَهدي إلى النار، وإنه لا يُؤْمَنُ على دِين الله الفجَّارُ.‎

وأضافت الدار موجهة رسالتها إلي الجماعات الإرهابية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي:"قبحكم الله، جمعتم جهلًا وكذبًا وزورًا.".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية