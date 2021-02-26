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"رويترز": 17 قتيلا على الأقل جراء الغارة الأمريكية الأخيرة على شرق سوريا

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"رويترز": 17 قتيلا على الأقل جراء الغارة الأمريكية الأخيرة على شرق سوريا "رويترز": 17 قتيلا على الأقل جراء الغارة الأمريكية الأخيرة على شرق سوريا

جي بي سي نيوز:- أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر محلية ومصدر طبي بأن الغارات التي شنتها الولايات المتحدة الليلة الماضية على شرق سوريا خلفت 17 قتيلا على الأقل.

في غضون ذلك، تحدث "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأمريكي الذي طال منطقة البوكمال الحدودية مع العراق إلى 22 قتيلا على الأقل معظمهم من عناصر "كتائب حزب الله" العراقي والباقون من "الحشد الشعبي"، مشيرا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وذكر "المرصد" أن القصف استهدف مواقع وشحنة أسلحة لحظة دخولها الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر عسكري قرب معبر القائم الرئيسي ضمن منطقة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، مضيفا أن الغارات الأمريكية أسفرت عن تدمير ثلاث شاحنات للذخيرة بشكل كامل.

وأعلن البنتاغون أن الغارات الأخيرة نفذت استنادا إلى معلومات استخباراتية وفرها الجانب العراقي، ضد جماعات مسلحة تدعمها إيران في شرق سوريا ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق.

المصدر: رويترز + المرصد السوري لحقوق الإنسان

جي بي سي نيوز

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