الأمن يتحفظ على ابن شقيق رجل أعمال شهير..بسبب مصرع طفل في حادث مروري

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مصراوي Masrawy

كتب ـ محمد الصاوي:

تحفظت قوات الأمن بقسم شرطة قصر النيل على ابن شقيق رجل أعمال شهير "ه. ط" لاتهامه بالتسبب في وفاة طفل إثر اصطدامه بسيارة كانت تقل أسرة الطفل.

وأفاد مصدر أمني ، أن ورد بلاغ لقسم شرطة قصر النيل بقيادة حسام العشماوي رئيس مباحث قصر النيل، مفاده وقوع حادث اصطدام بين سيارتين ما أسفر عن وفاة طفل، بالانتقال والفحص بقيادة العقيد وائل غانم مفتش مباحث فرقة الغرب تبين أن قائد السيارة هو نجل شقيق رجل أعمال شهير ، كما تبين انه اصطدم بسيارة ملاكي تقل أسرة، وأسفر الحادث عن وفاة الطفل جراء شدة الاصطدام.

فيما تباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.