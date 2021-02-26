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الرئاسة اللبنانية: عون و10 أعضاء من فريقه تلقوا لقاح كورونا

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الرئاسة اللبنانية: عون و10 أعضاء من فريقه تلقوا لقاح كورونا الرئاسة اللبنانية: عون و10 أعضاء من فريقه تلقوا لقاح كورونا

جي بي سي نيوز:- أوضحت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون وزوجته و10 من أعضاء فريقه تلقوا لقاح كورونا "بعد تسجيل أسمائهم وفقا للأصول" على المنصة الخاصة بالتلقيح.

وأكد مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية في تغريدة عبر "تويتر" أن "الرئيس عون واللبنانية الأولى تلقيا اللقاح ضد كورونا مع عشرة من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس الذين سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح".

كما ودعا عون اللبنانيين الى الإقبال على تسجيل أسمائهم على المنصة لتلقي اللقاح والمساهمة في مكافحة انتشار الكورونا.

وكان المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي، ساروج كومار، قال إن تصرفات نواب لبنان تهدد الآن تمويل البنك الدولي لبرنامج التلقيح ضد في البلاد.

وهدد كومار بوقف اللقاحات المضادة لهذا الفيروس بعد معلومات عن تلقيح 16 نائبا حاليا تفوق أعمارهم الـ75 عاما، في القاعة العامة لمجلس النواب​، بحضور ​وزارة الصحة العامة​ و​الصليب الأحمر اللبناني​، وهم مسجّلون على المنصة، لافتا إلى أن هذا الأمر "لا يتماشى مع الخطة الوطنية المتفق عليها مع البنك الدولي".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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