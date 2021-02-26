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أصحاب بازارات الأقصر يشكرون وزيري السياحة والطيران على "شتي في "

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أصحاب بازارات الأقصر يشكرون وزيري السياحة والطيران على "شتي في مصر" أصحاب بازارات الأقصر يشكرون وزيري السياحة والطيران على "شتي في "

مصراوي Masrawy

08:43 م الجمعة 26 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، السوق السياحي لمدينة الأقصر، حيث التقيا بعدد من أصحاب البازارات والعاملين بها، واستمعا إلى مشكلاتهم ومطالبهم والتحديات التي تواجههم.

وخلال اللقاء وجّه العاملون بالبازارات الشكر لوزيري السياحة والآثار، والطيران المدني، على إطلاق مبادرة "شتي في "، والتي أتاحت للمصريين لزيارة مدينة الأقصر، ما ساهم في رواج السوق نسبيًا، نتيجة إقبال الزائرين علي شراء السلع والمنتجات المتوفرة للسائحين والوافدين إلى المدينة.

كما أعربوا عن سعادتهم بمواعيد إغلاق البازارات طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم إغلاقها يوميًا في الساعة الثانية عشر صباحًا، عدا يومي الخميس والجمعة الساعة الواحدة صباحًا.

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