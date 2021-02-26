واشنطن: الغارات على سوريا استهدفت فصائل إيرانية ونحتفظ بحق الرد على أي استهداف لقواتنا

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الغارات الجوية التي شنتها المقاتلات الأمريكية فجر اليوم في شرق سوريا، استهدفت "فصائل موالية لإيران".

وأضاف البنتاجون، حسبما نقل عنه فضائية العربية، أن "الغارات كانت دفاعية وتؤكد إصرارنا على حماية قواتنا وحلفائنا"، لافتًا إلى أن "واشنطن تحتفظ بحق الرد على أي مستهدف لقواتها".

وأوضح البنتاجون أن "أهداف الغارات في سوريا تم اختيارها بعناية.. والعملية الجوية استهدفت مجموعات إيرانية في منطقة البوكمال".

وكان البيت الأبيض، أعلن أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة فجر اليوم، على شرق سوريا، كانت ضرورية "لتخفض أي تهديدات مقبلة".

وأوضح البيت الأبيض، أن "الضربات في سوريا هي رسالة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيفعل اللازم لحماية الأمريكيين".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أكدت توجيه ضربة مباشرة ضد موقع تابع لجماعة مسلحة تدعمها إيران شرق سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الجيش اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي وهو واثق من دقة الضربة.