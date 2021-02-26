أخبار عاجلة

ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
أكبر وأقدم المعارض في المنطقة.. "الزراعة" تتابع استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع -
مساء dmc - بسبب مشكلة فقدان السمع.. الصحة العالمية تكشف عن "كارثة" تهدد البشر بحلول 2050 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مطارا سوهاج وأسيوط الدوليين ينضمان للمطارات المعتمدة صحيًا

Print
مطارا سوهاج وأسيوط الدوليين ينضمان للمطارات المعتمدة صحيًا مطارا سوهاج وأسيوط الدوليين ينضمان للمطارات المعتمدة صحيًا

مصراوي Masrawy

08:10 م الجمعة 26 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

انضم مطارا سوهاج وأسيوط الدوليين إلى قائمة المطارات المصرية المعتمدة صحيًا، بعد حصولهما على شهادة AHA من المجلس الدولي للمطارات ACI، ليرتفع عدد المطارات المعتمدة صحيًا في إلى 8.

وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن مطاري سوهاج وأسيوط انضما إلى مطارات (القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب) وهي المطارات التي تلتزم بكافة الإجراءات الصحية والاحترازية في ظل جائحة كورونا، وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الإيكاو.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية