مطارا سوهاج وأسيوط الدوليين ينضمان للمطارات المعتمدة صحيًا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

انضم مطارا سوهاج وأسيوط الدوليين إلى قائمة المطارات المصرية المعتمدة صحيًا، بعد حصولهما على شهادة AHA من المجلس الدولي للمطارات ACI، ليرتفع عدد المطارات المعتمدة صحيًا في مصر إلى 8.

وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن مطاري سوهاج وأسيوط انضما إلى مطارات (القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب) وهي المطارات التي تلتزم بكافة الإجراءات الصحية والاحترازية في ظل جائحة كورونا، وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الإيكاو.