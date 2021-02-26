أخبار عاجلة

ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
أكبر وأقدم المعارض في المنطقة.. "الزراعة" تتابع استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع -
مساء dmc - بسبب مشكلة فقدان السمع.. الصحة العالمية تكشف عن "كارثة" تهدد البشر بحلول 2050 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عقب شفائه من كورونا ..... السفير الفرنسي للفريق الطبي السعودي: شكراً على لطفكم

Print
عقب شفائه من كورونا ...بالفيديو.. السفير الفرنسي للفريق الطبي السعودي: شكراً على لطفكم عقب شفائه من كورونا ..... السفير الفرنسي للفريق الطبي السعودي: شكراً على لطفكم
وصف الفيروس بمعركة صعبة.. وشخصيات بارزة تتفاعل

عقب شفائه من كورونا ...بالفيديو.. السفير الفرنسي للفريق الطبي السعودي: شكراً على لطفكم

نوه السفير الفرنسي في الرياض لودفيك بوي، بالفريق الطبي السعودي الاستثنائي الذي ساعده في مكافحة المستجد (كوفيد - 19).

وقال السفير لودفيك بوي، في نشره عبر حسابه على "تويتر": أصدقائي الأعزاء من المملكة العربية ، أنا اليوم أغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد عدة أيام طويلة من مكافحة فيروس (كورونا)، مؤكداً أن معركة "كرونا" كانت صعبة، ولكن بفضل عمل فريق المستشفى الاستثنائي نجحنا. ولقد شفيت والحمد لله».

وأضاف : أود أن أشكر بحرارة جميع الأطباء والممرضات الذين ساعدوني وعالجوني»، متابعاً: «أنتم في الخطوط الأمامية، أنتم أبطال الوطن ألف شكراً على لطفكم وشجاعتكم.

على جانب آخر تفاعل مع الفيديو فور انتشاره عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية الذين بدورهم أشادوا بالجهود التي تقدمها المملكة بقيادتها الرشيدة للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتوفير أعلى معايير السلامة وبذل الغالي والنفيس من أجل صحتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

فيديو.. الإسكان تتيح تعديل رغبات الحجز بشقق منخفضي الدخل (شروط وإجراءات)

فيديو.. الإسكان تتيح تعديل رغبات الحجز بشقق منخفضي الدخل (شروط وإجراءات)

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

شبكة عيون الإخبارية