أخبار عاجلة

ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
أكبر وأقدم المعارض في المنطقة.. "الزراعة" تتابع استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع -
مساء dmc - بسبب مشكلة فقدان السمع.. الصحة العالمية تكشف عن "كارثة" تهدد البشر بحلول 2050 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تفاهم سعودي أمريكي على استقرار المنطقة والعالم بعيداً عن التسلح النووي

Print
تفاهم سعودي أمريكي على استقرار المنطقة والعالم بعيداً عن التسلح النووي تفاهم سعودي أمريكي على استقرار المنطقة والعالم بعيداً عن التسلح النووي
“آل عاتي” لـ”سبق”: علاقات قائمة منذ ثمانية عقود على المصالح المشتركة والشفافية

تفاهم سعودي أمريكي على استقرار المنطقة والعالم بعيداً عن التسلح النووي

كشف المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ”سبق” أن الاتصال الهاتفي الذي جرى ببن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، والرئيس الأمريكي جو بايدن، أثبت التزاماً مشتركاً بين الزعيمين باستمرار علاقات قوية وموثوقة بين البلدين الصديقين معتمدة على مكتسبات تلك العلاقات التاريخية المبنية منذ ثمانية عقود.

وأضاف آل عاتي أن هذه العلاقة قائمة على المصالح المتبادلة والمتسمة بالشفافية والصراحة والوضوح وعلى الاحترام المتبادل والندية وهذا سر استمرارها بهذه القوة.

وقال “آل عاتي” إن الاتصال أثبت اتفاقاً بين القائدين حيال إحلال السلام في اليمن ووجوب مكافحة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم ومنعها من امتلاك القنبلة النووية مما يتوافق تماماً مع أهداف ومساعي المملكة.

وبيّن أن تواصل الزعيمين الكبيرين أثبت أن ما يقال في الحملات الانتخابية يختلف تماماً مع متطلبات العمل السياسي ويتغير على أرض الواقع، حيث أكد بايدن على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكداً أن العلاقات الأمريكية ستبقى حجر أساس لاستقرار ونماء المنطقة والعالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

"العساف": السعودية رائدة بالعمل الإنساني وقدمت علاج كورونا حتى مخالفي الإقامة

"العساف": السعودية رائدة بالعمل الإنساني وقدمت علاج كورونا حتى مخالفي الإقامة

شبكة عيون الإخبارية