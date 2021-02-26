انفجار داخل سوق يوقعُ قتيلا وجرحى في ريف الحسكة

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جي بي سي نيوز:- أسفر انفجار في مدينة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة، شمال شرقي سوريا، عن مصرع شخص وجرح آخرين، فيما سجلت أضرار مادية بالموقع.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة من نوع "فان"، داخل "سوق الفروج" في المدينة.

وفي الثالث من فبراير الجاري، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد انفجار عبوة ناسفة بالقرب من دوار البريد في مدينة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل بريف الحسكة.

وأدى الهجوم، وقتئذ، إلى إصابة شخص بجراح، تبعه مباشرة انفجار عبوة ناسفة بالمنطقة ذاتها، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وعلى صعيد آخر، نبه المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى ارتفاع عدد الجرائم في "دويلة الهول" بريف الحسكة.

ويشهد مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرق الحسكة، تصاعداً كبيراً في عمليات القتل منذ مطلع العام 2021 الجديد، والتي تتم على أيدي أذرع تنظيم داعش الإرهابي بطرق عبر طرق مختلفة أبرزها إطلاق الرصاص واستخدام أدوات حادة،

أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بداية العام الجديد 22 جريمة قتل شهدتها “الدويلة”، 13 منها جرت خلال الشهر الأول “كانون الثاني”، و9 جرت خلال شهر فبراير الجاري.

سكاي نيوز