البيت الأبيض: الضربة الأمريكية في شرق سوريا ضرورية لتخفيض أي تهديدات مقبلة

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة فجر اليوم، على شرق سوريا، كانت ضرورية "لتخفض أي تهديدات مقبلة".

وأوضح البيت الأبيض، حسبما نقلت عنه شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن "الضربات في سوريا هي رسالة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيفعل اللازم لحماية الأمريكيين".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أكدت توجيه ضربة مباشرة ضد موقع تابع لجماعة مسلحة تدعمها إيران شرق سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الجيش اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي وهو واثق من دقة الضربة.