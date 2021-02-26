تقرير: انفجار في سفينة في خليج عمان

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المنامة - (د ب أ):

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان أمس الخميس، ودعت السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر، وفقا لصحيفة "أخبار الخليج".

وجاء في الإشعار الذي أصدرته غرفة العمليات أن "الانفجار وقع يوم 25 فبراير عند الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش"، مؤكدا أن "السفينة في أمان والطاقم بخير".

ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار، مشيرة إلى أنه "تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر".

وقالت شركة "درياد جلوبال" البريطانية للأمن البحري إن السفينة المتضررة هي (هيليوس راي) وهي سفينة شحن سيارات ، وأن الانفجار وقع مساء الخميس، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويشار إلى أن السفينة مملوكة لشركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة "أيل أوف مان" بالبحر الأيرلندى .

وأظهرت بيانات التعقب على موقع "مارين ترافيك دوت كوم" أن السفينة التي ترفع علم جزر الباهاما استدارت وبدأت في العودة إلى مضيق هرمز. وأظهرت البيانات أن السفينة كانت متوجهة في البداية من الدمام في السعودية إلى سنغافورة.