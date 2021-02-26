الكويت: 5 حالات وفاة و1022 إصابة جديدة بكورونا

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مصراوي Masrawy

الكويت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 189046، في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1072.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 155 حالة.

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 1114 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 177133 حالة.